Dubai (ots) -In den letzten Jahren ist Dubai zu einem attraktiven Ziel für Unternehmer und Firmengründer geworden, die nach einem steuerfreundlichen und unternehmerfreundlichen Umfeld suchen. Christopher Elliott hat mit Emirates Business Setup (EBS) selbst ein erfolgreiches Unternehmen in Dubai gegründet und unterstützt nun andere Unternehmer dabei, denselben Schritt zu wagen. Hier erfahren Sie, warum die Auswanderung nach Dubai eine vielversprechende Option für Unternehmer ist und wie Christopher Elliott und sein Experten-Team diesen Prozess reibungslos gestalten.Hohe Steuern, schlechte Stimmung, ausufernde Bürokratie oder gesättigte Märkte: Es gibt für so manchen Unternehmer viele gute Gründe, nicht nur Deutschland, sondern auch gleich Europa den Rücken zu kehren. In den Fokus vieler Auswanderungswilliger rückt dabei mehr und mehr die Stadt Dubai. Schließlich bietet die Stadt am Persischen Golf zahlreiche Vorteile, die sich Unternehmer gern zunutze machen. Eine Auswanderung ist jedoch neben einem oft hohen bürokratischen Aufwand auch mit vielen Risiken verbunden. "Wer ohne ausreichendes Wissen über Land, Kultur und Co. auswandert, läuft Gefahr zu scheitern. Das gilt vor allem für Unternehmer, da sich diese mit besonders vielen Faktoren auseinandersetzen müssen", mahnt Christopher Elliott, Geschäftsführer von Emirates Business Setup (EBS)."Wer die Auswanderung nach Dubai also problemlos über die Bühne bringen möchte, setzt am besten auf professionelle Unterstützung", so Christopher Elliott weiter. Ebendiese bietet der Experte mit Emirates Business Setup. Er selbst hat sein Unternehmen erfolgreich in Dubai aufgebaut und weiß daher aus eigener Erfahrung, worauf es dabei wirklich ankommt. Sein Wissen gibt er heute an andere Unternehmer weiter und unterstützt sie so dabei, in Dubai Fuß zu fassen.Warum Dubai für deutsche Unternehmer so interessant istDubai bietet nicht nur ein angenehmes, warmes Klima und satte 360 Sonnentage im Jahr. Es locken auch attraktive Steuervorteile. So verzichtet das Emirat etwa komplett auf persönliche Steuern. Besonders interessant ist dabei die Situation für Unternehmen. Denn diese bezahlen erst ab einem Jahresgewinn von mehr als 100.000 Euro überhaupt Steuern und selbst dann beträgt der Steuersatz nur moderate neun Prozent. Dabei bleiben die Betriebe - anders als in einigen anderen Ländern - komplett im Eigentum der Gründer. Sogar Kapitalerträge und -rückführungen sind steuerfrei. Dubai jedoch nur als Steuerparadies zu sehen, greift deutlich zu kurz.So ergibt sich in Dubai nicht nur eine deutlich geringere Kriminalitätsrate, als es beispielsweise in Deutschland der Fall ist, auch überzeugt die besondere geografische Lage am Persischen Golf mit der räumlichen Nähe zu zahlreichen wichtigen Märkten in Europa, Asien und Afrika für international operierende Unternehmen. Zudem hat die Regierung in den letzten Jahren ein leistungsfähiges Wirtschaftssystem mit einer hervorragend ausgebauten Infrastruktur geschaffen. Diese bietet ambitionierten Unternehmern und Unternehmen viel Potenzial.Wie Emirates Business Setup bei der Auswanderung nach Dubai unterstütztDas Team von Emirates Business Setup bietet seinen Kunden alle geschäftsbezogenen Dienstleistungen kompetent aus einer Hand. Das fängt bereits mit einer fachkundigen Unterstützung bei der Firmenregistrierung und Unternehmensgründung an und geht bis zur Beschaffung von Gewerbescheinen oder um Genehmigungen für Investoren- und Mitarbeitervisa. Auch für viele weitere unternehmensbezogene Anliegen und Bescheinigungen sind die Experten der richtige Ansprechpartner.Dank exzellenter Regierungsverbindungen kann die Beratungsgesellschaft sogar oft Prozesse beschleunigen und ihren Kunden dabei helfen, kostspielige Fehler zu vermeiden. Weitere Leistungen - etwa die Unterstützung bei Bankgeschäften, Beglaubigungen, Kontoeröffnungen, Krankenversicherungen, Lizenzverlängerungen, Markenregistrierungen oder Umzügen - runden das umfangreiche Dienstleistungsportfolio von Emirates Business Setup ab. Um seinen Kunden auch künftig den besten Service zu bieten, setzt Christopher Elliott den Wachstumskurs seines Unternehmens weiterhin fort.