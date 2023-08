München (ots) -Die geplanten Themen:"Zwei Sekunden brennende Luft"Diaty Diallos furioser Roman über das Leben in den Banlieus von Paris10 Jahre nach seinem TodBiografische Erinnerungen an Wolfgang HerrndorfBeyond Fame - Jenseits des RuhmsDas NRW Forum in Düsseldorf zeigt Kunst von ProminentenJeder schreibt für sich alleinDominik Grafs neuer Film über deutsche Schriftsteller im NationalsozialismusQuo Vadis Deutschland?Ist unsere Demokratie in Gefahr?Moderation: Siham El-Maimouni"ttt - titel thesen temperamente" ist am Sendetag ab 20:00 Uhr in der ARD Mediathek verfügbar.Redaktion: Klaus Reimann (WDR)Pressekontakt:ARD-Programmdirektion/Presse und InformationE-Mail: presse.daserste@ard.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5582974