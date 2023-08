Obwohl Wertpapieranlagen in den Sommermonaten üblicherweise nicht die höchsten Renditen abwerfen, erzielten Anleger in diesem Jahr zuletzt hohe Gewinne. Auch was die nahe Zukunft anbelangt, sind die Anleger aktuell optimistisch, wie aus einer neuen Infografik von Block-Builders.de hervorgeht. So liegt die historische DAX-Rendite im Juni bei minus 0,25%, wohingegen sie im Juli im Durchschnitt bei 0,84% ...

Den vollständigen Artikel lesen ...