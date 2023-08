Zum Ende einer tristen Börsenwoche dürften die Kurse am deutschen Aktienmarkt nochmals leicht nachgeben. Neben den Wirtschaftsproblemen in China, die schon länger ein Thema sind, rückten jüngst auch wieder Zinsängste in den Vordergrund. Das ist für kapitalintensive Unternehmen wie Nel ein Problem. Anleger müssen jetzt wachsam sein.

