DAX taucht unter 15.600. Suse mit Kurssprung

Konjunktursorgen in China und die Unsicherheit über die weitere Fed-Stratgie beschäftigen die Börsianer nun schon seit Wochen und ein Ende ist noch nicht absehbar. Hinzu kommt, dass der chinesische Immobilienkonzern Evergrande in den USA Gläubigerschut beantragt hat. So hat der DAX® gestern bei 15.702 und 15.666 Punkten die nächsten Unterstützungsmarken gerissen. Schwache Vorgaben aus den USA und Asien drückten zu Handelsbeginn weiter auf die Kauflaune. Am Anleihemarkt hat sich die Lage zwar etwas entspannt. Am Aktienmarkt wird dies hingegen ignoriert.

Größere Kursbewegungen waren in der ersten Handelsstunde unter anderem bei Suse zu beobachten. Großaktionäre EQT Private Equity plant die Übernahme der restlichen Aktien und ein Delistung. Die Aktie reagierte mit einem kräftigen Kurssprung. 1&1 profitierte weiterhin von dem Deal mit Vodafone. Siemens sackte zu Handelsbeginn unter die wichtige Unterstützungsmarke bei EUR 136. Die Aktie des Softwareunternehmens Nagarro hat sich hingegen nach dem Kurssturz der vergangenen Tage zunächst stabilisiert. Für weitere Inspirationen könnte sich der Blick ins neue kostenlose onemarkets Magazin lohnen. Dort erklärt Chef-Anlagestratege der UniCredit Philip Gisdakis im Interview wieso Aktienmärkte trotz Rekorde weiterhin interessant sind. Zudem lesen Sie wie sie sich die aktuell hohen Zinsen sichern können und worin der besondere Charme von Multi-Asset-Anlagen besteht.

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 15.666/15.702/15.803/15.863/15.957/15.990/16.055/16.117 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.349/15.452/15.548/15.596 Punkte

Die Talfahrt des DAX® geht zunächst weiter. So riß der Index zu Handelsbeginn ein Gap nach unten und tauchte dabei unter die Marke von 15.600 Punkten. Damit summierten sich die Verluste seit Ende Juli auf rund 850 Punkte. Zwischen 15.548 und 15.596 Punkten findet der Leitindex die nächste Unterstützungszone. Solange die untere Begrenzung nicht verletzt wird besteht die Chance auf eine technische Gegenbewegung bis 15.666/15.702 Punkte. Die Lage bleibt labil. Wird die Marke von 15.548 Punkten unterschritten droht eine weitere Verkaufswelle bis 15.452 Punkte.

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 06.07.2023 -18.08.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 19.08.2018 - 18.08.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Strukturierte Produkte wie Bonus-Cap Zertifikate könnten eine interessante Alternative zum Direkteinstieg sein. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der Barriere erhält der Investor am Laufzeitende den Cap - angepasst um das Bezugsverhältnis - ausbezahlt. Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Die Barriere der ausgewählten Produkte liegt aktuell über 19 Prozent unter dem aktuellen DAX®-Kurs. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn die Aktie die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HC74V7 237,80 12.600 26.000 15.03.2024 DAX® HC6ZCX 162,60 11.600 17.700 15.03.2024

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 18.08.2023; 09:30 Uhr

Faktor Optionsscheine Long auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursanstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HB8X6U 11,97 12.544,037925 14.112,042666 5 Open End DAX® HC01QX 9,77 14.111,881601 14.896,502218 10 Open End DAX® HC0558 7,90 14.634,49616 15.156,947673 15 Open End DAX® HC508N 1,14 15.052,587807 15.365,681633 25 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 18.08.2023; 9:35 Uhr

Faktor Optionsscheine Short auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HC292F 5,31 18.812,835607 17.245,726401 -5 Open End DAX® HC8E76 12,53 17.244,99193 16.460,344797 -10 Open End DAX® HC6WGY 11,01 16.722,377371 16.198,966959 -15 Open End DAX® HC8E7N 15,75 16.304,285724 15.991,243438 -25 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 18.08.2023; 09:40 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Faktor Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Siehier bei onemarkets Wissen.

