HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Qiagen nach einem durchwachsenen Quartalsbericht von 56,90 auf 54,20 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde jedoch auf "Buy" belassen. Angesichts der nun gedämpften Erwartungen bei zugleich unveränderter Dynamik der Wachstumssäulen und der verglichen mit 2019 "flachen" Umsatzerwartungen für die Covid-19-Produktgruppe, sei die Ausgangsposition für die Aktie nun besser, schrieb Analyst Odysseas Manesiotis in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nach Gesprächen mit dem Management ist er der Ansicht, dass die Aktie des Diagnostikspezialisten eine attraktive Einstiegschance bietet./ck/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2023 / 16:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

