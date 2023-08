Photon Energy meldete für Q2 einen Umsatzrückgang von fast 10% im Vergleich zum Vorjahr, der auf geringere Stromerzeugungs- und Handelsumsätze zurückzuführen ist. Die Margen wurden auch durch einen Mix-Effekt und die Übernahme von Lerta negativ beeinflusst. Photon Energy hat seine Prognose für das GJ23 deutlich nach unten korrigiert und begründet dies mit einer Kombination von Faktoren: einem langsamer als erwarteten Hochfahren der Stromerzeugungskapazitäten aufgrund eines verzögerten Netzanschlusses in Rumänien, sinkenden Strompreisen, ungünstigen Wetterbedingungen und sich verschlechternden Marktbedingungen im Handelssegment. AlsterResearchs Analysten passen ihre Schätzungen an, um eine geringere Rentabilität im Handelsbereich und ein moderateres Tempo bei den Investitionen in eigene PV-Anlagen zu berücksichtigen. Das sich daraus ergebende Kursziel von EUR 3,80 stützt nach wie vor das Rating KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Photon%20Energy%20NV





