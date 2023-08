Die in Freiburg ansässige Idana AG hat eine Plattform zur "intelligenten Patientenaufnahme" in Arztpraxen entwickelt. Für das weitere Unternehmenswachstum begibt sich das junge Software-Unternehmen um sein dreiköpfiges Gründerteam nun erstmals auf den Kapitalmarkt und bietet Aktien über die Crowdinvestment-Plattform Seedmatch an. Ab 600 Euro können interessierte Anleger einsteigen. Wir haben mit den Unternehmensgründer Dr. Lilian Rettegi, Dr. Lucas Spohn und Jerome Meinke über das Geschäftsmodell und die Emission der Crowd-Aktie gesprochen.

Anleihen Finder: Sehr geehrter Damen und Herren, stellen Sie uns die Idana AG und deren Geschäftsmodell doch zunächst einmal kurz vor.

Dr. Lilian Rettegi: Die Idana AG ist ein Software-as-a-Service (SaaS)-Unternehmen, das sich auf die Digitalisierung der Patientenaufnahme in Arztpraxen spezialisiert hat. Dr. Spohn und ich sind beide vom Hintergrund her Ärzte, Herr Meinke war vor der Gründung Softwareentwickler. Somit sind wir ein Unternehmen von Ärzten für Ärzte.

Unser Geschäftsmodell basiert auf einem Abonnement-Modell, bei dem Arztpraxen eine jährliche Gebühr für die Nutzung unserer Software zahlen. Um unsere Lösung herum bieten wir zusätzliche Dienstleistungen wie z.B. einen Fragebogen-Expertenservice an, mit denen die Kunden Idana besonders gut an ihre Arbeitsweise und Bedürfnisse anpassen können.

Anleihen Finder: Was sind Ihre Hintergründe - wie kamen Sie auf diese Geschäftsidee?

Dr. Lucas Spohn: Die Idee zu Idana entstand aus der Beobachtung, dass viele Arztpraxen trotz gut ausgebildetem medizinischem Personal bürokratische und zeitaufwändige Prozesse bei der Patientenaufnahme haben, die einem medizinischen Alltag, wie ihn sich Patienten und Ärzte wünschen, im Weg stehen.

Meiner Mitgründerin Dr. Rettegi und mir war es ein Anliegen, eine Lösung zu schaffen, die nicht nur Praxen entlastet, sondern auch die medizinische Versorgung insgesamt verbessert. Idana verschafft Ärzten und ihren Mitarbeitern mehr Zeit und stellt gleichzeitig sicher, dass sie ein umfassendes Bild ihrer Patienten haben, mit dem sie das Arzt-Patienten-Gespräch besonders zielführend und auf die individuelle Situation zugeschnitten führen können. So ist Idana eine Lösung, von der alle Beteiligten im Gesundheitswesen ...

