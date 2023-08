NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Prosus nach Quartalszahlen von Tencent von 98 auf 101 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die schwache Umsatzentwicklung des chinesischen Videospielanbieters, an dem der Technologieinvestor Prosus mehr als 25 Prozent hält, könnte die Prosus-Aktie kurzfristig belasten, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Resultate hätten aber auch gezeigt, dass die strukturellen Margensteigerungen und das beschleunigte Gewinnwachstum im Geschäftsmodell von Tencent griffen./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2023 / 19:10 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2023 / 00:15 / BST

