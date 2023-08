Die anhaltende Sommerkorrektur am Aktienmarkt fordert ihren Tribut auch in den Papieren von Meta Platforms. Die Aktie hat ihre Aufwärtstrendlinie aufgegeben und droht nun kräftig zu korrigieren. Ist die Lage so ernst, dass Anleger jetzt verkaufen sollten?Der anhaltende Renditenanstieg setzt die Märkte weiter unter Druck. Jetzt rächt sich, dass Anleger im bisherigen Jahresverlauf hartnäckig gegen die US-Notenbank und auf eine Zinswende noch in diesem Jahr gewettet haben.Nach Apple und Tesla fordert ...

