© Foto: picture alliance / Bildagentur-online



Statt auf einen günstigen Einstiegspunkt zu spekulieren, sollten Investoren jetzt lieber aussteigen, rät Goldman. Denn der September steht auch noch vor der Tür.

Der Dow-Jones-Index hat seit seinem Hoch am vergangenen Freitag bereits rund 1000 Punkte eingebüßt und die Verunsicherung am Markt nimmt immer mehr zu. Nicht sehr hilfreich war in diesem Zusammenhang auch die Bekanntgabe des Protokolls der jüngsten Zinsentscheidung der US-Notenbank, in der angedeutet wurde, dass weitere Zinserhöhungen notwendig sein könnten. Eigentlich hatte sich der Markt zuletzt eher auf ein Ende des Zinszyklus eingestellt und war schon eifrig dabei, auf den Zeitpunkt für die erste Zinssenkung zu spekulieren.

Diese Sorgen sind berechtigt, bestätigt Goldman-Sachs-Veteran Scott Rubner, der im Verlauf der letzten Wochen eine "klare Stimmungsveränderung" wahrgenommen hat. "Das ist neu. Die Anleger haben ihr Handelsverhalten von einem BTD 'Buy the dip'-Markt hin zu einem STR 'Sell the Rally'-Markt verlagert. Dies ist eine neue Veränderung des Tons und der Stimmung. Und das ist etwas, was ich nicht oft gesagt habe", schreibt Rubner in einer Notiz an Kunden.

Der Goldman-Profi, der seit zwei Jahrzehnten Datenströme beobachtet, befürchtet außerdem, dass die ohnehin schon nervösen Märkte bald mit Gegenwind durch die US-Urlaubssaison konfrontiert werden. Am heutigen Freitag "beginnt für die Wall Street weltweit die häufigste 'Zwei-Wochen-Urlaubsphase' des Jahres", schreibt er. Sie endet mit dem amerikanischen Tag der Arbeit am 4. September.

In diesem Zeitraum sei die Risikotoleranz niedriger und der Markt reagiere heftiger, sollte es negative Schlagzeilen, zum Beispiel aus China oder von der Notenbanker-Konferenz nächste Woche geben. Auch vor möglicherweise enttäuschenden Zahlen von Nvidia warnt er, der seiner Ansicht nach aktuell "wichtigsten Aktie der Welt für die Marktstimmung". Denn diese Aktie sei ein Mikrokosmos für alles, was in der ersten Jahreshälfte richtig gelaufen sei.

Ob sich die Stimmung danach allerdings wieder hebt, ist fraglich. Immerhin ist der September traditionell der schwächste Monat am US-Aktienmarkt. Der marktbreite S&P-500-Index hat seit 1928 im Median in diesem Monat 1,56 Prozent verloren und der technologielastige Nasdaq 100 etwa 1,21 Prozent.

[ignoreKi]Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Zentralredaktion[/ignoreKi]

[ignoreKi]Tipp aus der Redaktion: Hebeln - aber richtig! In dem neuen Report von Börsenexperte Lars Wißler zeigt er, welche Möglichkeiten es zu Hebeln gibt und was Anleger unbedingt beachten sollten. Sichern Sie sich hier jetzt den kostenfreien Report.[/ignoreKi]