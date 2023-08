Leipzig (ots) -Der MDR setzt seinen Strategieprozess weiter fort und strukturiert sein Angebot im Bereich der Gesundheitsberichterstattung neu. Im Zuge dessen wird die Sendung "Hauptsache Gesund" zum Jahresende nicht fortgesetzt. Die letzte Sendung ist für den 30. November geplant. Künftig wird der MDR Gesundheitsinhalte aus dem vielfältigen Angebot der ARD übernehmen. Dafür laufen beispielsweise Gespräche mit dem NDR zur Gesundheitssendung "Visite".MDR-Programmdirektor Klaus Brinkbäumer: "Mein großer Dank gilt dem Team von 'Hauptsache Gesund', das seit mehr als 25 Jahren mit Kompetenz und Hingabe die beim Publikum geschätzte Sendung herstellt - und natürlich unseren Zuschauerinnen und Zuschauern, die uns über einen so langen Zeitraum treu geblieben sind. Ein noch einmal verbessertes Zusammenspiel innerhalb der ARD wird zu einem noch vielseitigeren Programm für unser Publikum führen, linear wie nonlinear."Auch in Zukunft wird das Thema "Gesundheit" im Angebot des MDR präsent sein, so laufen derzeit Gespräche mit dem NDR zur Übernahme der Sendung "Visite" ins MDR-Programm.Die Entscheidung ermöglicht der Redaktion "Wirtschaft und Ratgeber", die "Hauptsache Gesund" herstellt, bei steigenden Produktionskosten ihre Ressourcen auf Formate mit Alleinstellungsmerkmal zu konzentrieren - wie etwa das in der ARD einzigartige Erfindermagazin "Einfach genial". Darüber hinaus sollen die erfolgreichen digitalen Neuentwicklungen "Was kostet" und "1 Minute Geld" konsequent weitereinwickelt werden.Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Tel.: (0341) 3 00 64 55,E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/5583311