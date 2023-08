Nürnberg (ots) -Die Datenautobahn hat für Nutzerinnen und Nutzer von NORMA Connect ab sofort noch mehr Spuren! Mit bis zu 66 Prozent mehr Datenvolumen macht der Discounter das Smartphone zum Sportwagen. Der beliebte Prepaid-Tarif wird in der Variante "Smart S" von 3 Gigabyte (GB) auf 5 GB aufgestockt. Beim "Smart M"-Angebot werden von nun an aus 6 GB satte 10 GB und im "Smart L"-Tarif gibt es sage und schreibe 20 GB an Daten (zuvor 12 GB). Während alle Userinnen und User voll auf ihre Kosten kommen, ändert sich am Preis nichts! Wer also für wenig Geld viel Internet will, ist hier genau richtig.NORMA Connect-Tarife brechen Preis- und Daten-RekordeSchnell surfen, viel surfen, günstig surfen - diesen Dreiklang gibt es nur bei NORMA Connect. Der kleinste Tarif ("Smart S") ist für vier Wochen schon für 7,99 Euro zu haben. Im mittleren Paket ("Smart M") fallen 12,99 Euro an. Die Großversion ("Smart L") kostet 19,99 Euro. Zusätzlich zu den Daten bekommen die Smartphone-Fans eine Allnet- und SMS-Flatrate - und das ohne lange Mindestvertragslaufzeiten. Flexibler kann man kaum unterwegs sein. Wer noch mehr sparen und sich dabei maximal für sechs Monate binden will, ist beim "Smart 6"-Tarif von NORMA Connect richtig: Für einmalig 29,99 Euro - oder umgerechnet 4,60 Euro für vier Wochen - bekommen Kundinnen und Kunden 8 GB und alle Vorteile der Connect-Angebote. Bislang waren in dem Tarif 6 GB inklusive - das bedeutet ein Daten-Plus von 33 Prozent.Der NORMA Connect-Mobilfunktarif "Smart S" wurde zuletzt vom renommierten Technikmagazin CHIP mit der Bewertung "sehr gut" ausgezeichnet! Damit erreichte der Lebensmittel-Discounter bereits im vierten Jahr in Folge eine Top-Platzierung. Im Vergleich zu 2021 (Note 1,6) und 2022 (Note 1,6) schnitt NORMA Connect diesmal sogar noch besser ab: Der Smartphone-Tarif für echte Sparfüchse erhielt die Gesamtnote 1,4.Über NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/5583310