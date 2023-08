Börsengang für Novartis Generika-Tochter Sandoz geplant | Niedrige UK-Einzelhandelsumsätze

Werbung







Der Pharmakonzern Novartis verkündete am Freitag neue Informationen zum geplanten Börsengang der Generika-Sparte Sandoz. Aus dem Vereinigten Königreich erreichten uns außerdem relativ schwache Einzelhandelsumsätze für den Juli.



Mit wirklichem Sommerwetter haben die vergangenen Wochen in Deutschland wenig zu tun - jedoch blieb auch Großbritannien nicht verschont. Das Statistikamt ONS gab am Freitag in London bekannt, dass der Rückgang der Einzelhandelsumsätze von 1,2 Prozent im Juli unter anderem auf die besonders schlechte meteorologische Lage und die nach wie vor hohe Inflation zurück zu führen sei. Diese lag im Juli zwar immer noch bei 6,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, ging aber stringent seit Ende 2022 von den Höchstständen bei 11,2 Prozent zurück.



Pharmainvestoren dürften sich bald auf einen neuen Wert am Aktienhimmel freuen. Sandoz, die Novartis Sparte für Generika und biologisch-verwandte Medikamente, soll an die Börse gehen, wie der Mutterkonzern am Freitag in einer Pressemeldung mitteilte. Der 100%-Spin off soll im Verhältnis 5:1 abgewickelt werden. Novartis-Aktionäre erhalten somit für 5 Aktien eine Sandoz-Aktie. Als Heimatbörse plane Novartis die Swiss Exchange, während für den amerikanischen Markt ein ADR-Programm in Aussicht stehe.













Gut informiert in die Woche starten



Möchten Sie in Zukunft bei Börsen-Terminen oder Konjunkturdaten wie den Einzelhandelsumsätzen aus UK frühzeitig informiert sein, können wir Ihnen unseren Instagram-Kanal ans Herz legen. Jede Woche präsentieren wir in unserem Wochenausblick die wichtigsten Termine der nächsten Woche für Anleger und fassen in unserem Wochenrückblick die vergangene Woche noch einmal zusammen. Schauen Sie doch einfach mal vorbei:









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC