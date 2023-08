DJ Deutschland und Österreich pochen auf Asylreform

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Deutschland und Österreich haben auf eine endgültige Einigung in der Europäischen Union (EU) auf ein neues Asylsystem gepocht. "Wir müssen sehen, dass wir das ganze System auf gute Füße stellen", sagte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bei einer Pressekonferenz mit seinem österreichischen Amtskollegen Karl Nehammer in Salzburg. "Ich habe den Eindruck, das ist jetzt möglich", betonte er. "Wir sind eigentlich zuversichtlich, dass jetzt eine jahrelang nicht vorankommende Reform tatsächlich gelingt." Nötig sei allerdings noch "das Bohren harter Bretter", räumte Nehammer mit Blick auf Widerstand aus Ungarn und Polen gegen die von den EU-Innenministern vereinbarten Reformpläne ein. "Ich bin nicht naiv, das wird nicht einfach", sagte der österreichische Bundeskanzler.

Beide Politiker machten sich für einen verstärkten Abschluss von Migrationspartnerschaften mit Herkunfts- und Transitstaaten von Flüchtlingen stark. Demnach solle es möglich sein, etwa zu Arbeitszwecken in die Europäische Union zu kommen, im Gegenzug wolle man aber mit den Ländern vereinbaren, "dass sie diejenigen, die sich zu Unrecht auf Fluchtgründe berufen, wieder zurücknehmen", sagte Scholz. Es gelte, stabile und tragfähige Beziehungen mit den Herkunftsländern zu schaffen, sagte Nehammer. "Da sind Deutschland und Österreich Seite an Seite." Nur mit einem "wirksamen Außengrenzschutz" gewinne man das Vertrauen der Menschen in das europäische Projekt.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/sha

(END) Dow Jones Newswires

August 18, 2023 06:49 ET (10:49 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.