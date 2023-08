MONTAG, DEN 21. AUGUST Die bevorstehende Woche beginnt um 03:15 Uhr mit dem Zinsentscheid Chinas. Anschließend folgen um 08:00 Uhr die Erzeugerpreise Deutschlands. Polen wird um 10:00 Uhr Einblicke in seine Industrieproduktion und Erzeugerpreise geben. In den USA erwarten wir um 22:05 Uhr die Veröffentlichung der Q2-Zahlen von Zoom Video Communications. Das deutschsprachige Treffen der Finanzminister, das um 18:00 Uhr beginnt, gewährt Einblicke in ...

