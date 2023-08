Es steht außer Zweifel, dass die Bedeutung der Wasserstoffenergie in letzter Zeit kontinuierlich zunimmt. Plug Power und Nel ASA sind dabei zwei der prominentesten Unternehmen in dieser Branche, jedoch befinden sie sich derzeit in einer schwierigen Situation. Getrübte Stimmung bei Plug Power Es scheint, dass Unternehmen im Wasserstoffsektor derzeit in einer schwierigen Lage stecken, insbesondere Plug Power und Nel ASA. Die jüngsten Entwicklungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...