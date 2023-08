Die Bereitschaft der Arbeitnehmer in Deutschland, ihren Arbeitgeber zu wechseln, ist zuletzt deutlich gestiegen. Der häufigste Wechselgrund ist eine bessere Bezahlung. Wie eine Umfrage der Beratungs- und Prüfungsgesellschaft Ernst & Young (EY) zeigt, hat die Neigung der Arbeitnehmer in Deutschland, den Arbeitsplatz zu wechseln, weiter zugenommen. Noch nie seit Beginn der alle zwei Jahre stattfindenden Studie waren so viele Befragte an einem Arbeitgeberwechsel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...