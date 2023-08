DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT NAME Waehrung/Currency ISIN BIS/UNTIL

GERRY WEBER INTL INH O.N. EUR DE000A255G36 18.08.2023 14:45 CET

START RESTART AUCTION: 14:45

EARLIEST START OF PRICE DETERMINATION: 14:55

