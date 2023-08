München (ots) -Moderation: Louis KlamrothDas Thema: Die Wirtschaft lahmt: Wie wird Deutschland wieder spitze?Die Gäste:Katharina Dröge, DIE GRÜNEN, FraktionsvorsitzendeJens Spahn, CDU, Stellvertretender FraktionsvorsitzenderJohannes Vogel, FDP, Stellvertretender Bundesvorsitzender, Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-BundestagsfraktionChristian Kullmann, Vorstandsvorsitzender EVONIK Industries AGProf. Jens Südekum, Ökonom und Universitätsprofessor, Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat beim Bundesministerium für Wirtschaft und KlimaschutzCaterina Künne, Bäckerei-InhaberinIn vielen Ländern geht es bergauf, aber Deutschlands Wirtschaft kriselt. Ist der Standort wirklich so schlecht, wie Wirtschaftsbosse und Experten sagen? Was hilft: Billigstrom für die Industrie? Steuern runter für Unternehmen? Oder etwas Geduld, weil das Land doch besser ist als sein Ruf?Wie immer können sich Interessierte sich auf Facebook und Twitter an der Diskussion beteiligen und schon jetzt über die aktuelle Internet-Seite ihre Meinung und Fragen an die Redaktion übermitteln. So ist "Hart aber fair" immer erreichbar: Facebook: hartaberfairARD/, twitter: @hartaberfair, E-Mail hartaberfair@wdr.de; Homepagewww.hartaberfair.deRedaktion: Torsten BeermannPressekontakt:Dr. Lars Jacob, ARD Programmdirektion, Presse und InformationTel.: 089/558944-898, E-Mail: lars.jacob@ard.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5583387