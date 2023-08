Mainz (ots) -Tiefe Abgründe im schwarzen Herzen der Schweiz: Am Mittwoch, 23. August 2023, zeigt 3sat ab 22.25 Uhr alle sechs Folgen der finalen Staffel der vielfach ausgezeichneten Schweizer Krimiserie "Wilder" in deutscher Erstausstrahlung. Alle Folgen stehen ab Ausstrahlung für 30 Tage in der 3satMediathek zur Verfügung.Ein Dorfpolizist ist unter mysteriösen Umständen ums Leben gekommen. Bei den Ermittlungen in der verschneiten Alpenwelt stößt Rosa Wilder (Sarah Spale) auf zahlreiche finstere Geheimnisse, schier undurchschaubare Machenschaften, einen tiefen Sumpf aus Korruption und erschütternde Familientragödien. Erneut an ihrer Seite: Marcus Signer als Bundeskriminalpolizist Manfred Kägi.Die von Béla Batthyany und Alex Szombath konzipierte Serie setzt auf hintergründige Geschichten, die in einem typisch schweizerischen Setting verwurzelt sind. Es handelt sich um Geschichten, die eigentlich nur hier spielen können - aber überall verstanden werden. "Wilder" lässt die Zuschauerinnen und Zuschauer in eine Art "Suisse noir", eine ganz eigene Welt eintauchen, in der packende Kriminalfälle, große Gefühle und die einzigartige Alpenkulisse eine zentrale Rolle spielen. Regisseur Claudio Fäh inszeniert die vierte und finale Staffel in atmosphärisch dichten Bildern.Rosa Wilder (Sarah Spale) lebt wieder in ihrer Heimat, dem Bergdorf Oberwies im Kanton Bern. Nach den Ereignissen der vorangegangenen Staffel hat sie den Polizeidienst als Kantonspolizistin quittiert. Sie kümmert sich um ihren gesundheitlich angeschlagenen Vater (Andreas Matti), ihr Sohn Tim (Linus Müller) geht im Dorf zur Schule. Es scheint, als sei ein wenig Ruhe in Rosas sonst so bewegtes Leben eingekehrt. Doch die Idylle trügt. Im nahen Wald wird der Dorfpolizist Betschart tot aufgefunden. Er wurde offenbar erschlagen. Nach anfänglichem Widerstand lässt sich Rosa überreden, bei der Suche nach dem Täter zu helfen. Leiter der Ermittlungen ist ihr alter Kollege Manfred Kägi (Marcus Signer).KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Claudia Hustedt, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-15952.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail an pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/wilder) (nach Login), per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenIm 3sat-Pressetreff finden Sie ergänzend:- die Pressemappe (https://pressetreff.3sat.de/programm/dossier/wilder-vierte-und-letzte-staffel-der-schweizer-krimiserie-mit-sara-spale-und-marcus-signer)- den Trailer (https://presseportal.zdf.de/trailerportal/uebersicht) (nach Login)Hier finden Sie Filme aus dem 3sat-Programm in der 3satMediathek. (https://www.3sat.de/film)3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation/3sat PresseTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/5583385