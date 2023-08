Der DAX bricht am heutigen Freitag ein und hat die Abwärtsdynamik nach dem Kursrutsch unter die Unterstützung bei 15.700 Punkten stark erhöht. Am Vortag ging der DAX kurz unter 15.700 Punkten aus dem Handel und notiert aktuell bei 15.510 Punkten tiefer. Am Vortag hieß es im Insight: "Zu beachten ist, dass sich auch die Lage im S&P 500 am Vortag kräftig eingetrübt hat. Der S&P 500 ist unter seinen 50er-EMA gerutscht und hat damit ein weiteres Schwächesignal ...

