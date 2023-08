DJ WOCHENVORSCHAU/21. bis 27. August (34. KW)

=== M O N T A G, 21. August 2023 *** 03:15 CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe des Referenzzinses für Bankkredite (LPR) *** 08:00 DE/Erzeugerpreise Juli 08:00 DE/Gewerbesteueraufkommen und Grundsteuereinnahmen (Realsteuereinnahmen) 2022 11:30 DE/Regierungs-PK *** 12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht August mit Erläuterungen zur Wirtschaftslage in Deutschland im Sommer 2023 18:00 DE/Bundesfinanzminister Lindner, PK nach Treffen der deutschsprachigen Finanzminister, Aschau im Chiemgau 22:05 US/Zoom Video Communications Inc, Ergebnis 2Q D I E N S T A G, 22. August 2023 *** 00:30 AU/BHP Group Ltd, Jahresergebnis 07:30 DE/SFC Energy AG, Ergebnis 2Q *** 08:00 CH/Handelsbilanz Juli 10:00 DE/Flatexdegiro AG, ausführliches Ergebnis 1H *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone Juni 10:00 DE/Expertenrat für Klimafragen, PK zu Stellungnahme zum Klimaschutzprogramm 2023 und zum Prüfbericht für die Sektoren Gebäude und Verkehr, Berlin 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 13:30 US/Fed-Richmond-Präsident Barkin (2023 nicht stimmberechtigt im FOMC), Rede bei Danville Pittsylvania County Chamber of Commerce *** 16:00 US/Verkauf bestehender Häuser Juli 20:30 US/Fed-Chicago-Präsident Goolsbee (2023 stimmberechtigt im FOMC), Rede bei Veranstaltung "Fed Listens" 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) M I T T W O C H, 23. August 2023 08:00 DE/Frühindikator Außenhandel zu Exporten in Nicht-EU-Staaten Juli *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) August *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) August *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) August *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) August *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) August *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) August 10:00 DE/Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK), PK zu DIHK-Ausbildungsumfrage 2023, Berlin *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) August *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) August 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 11:00 DE/Bundesregierung, Kabinettssitzung, Berlin 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung Bundesanleihe über 3 Mrd Euro mit Fälligkeit 01.11.2030 13:00 DE/Regierungs-PK 14:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Treffen mit Vorständen von Verbraucherzentrale Bundesverband und Stiftung Warentest, Berlin *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) August *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) August *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) August *** 16:00 US/Neubauverkäufe Juli *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 18:30 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Rede bei Eröffnungsveranstaltung der Gamescom, Köln *** 22:20 US/Nvidia Corp, Ergebnis 2Q D O N N E R S T A G, 24. August 2023 *** 00:01 DE/Bundesfinanzministerium, Monatsbericht mit Entwicklung der Steuereinnahmen *** 07:30 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, Ergebnis 2Q *** 07:30 DE/Fielmann AG, ausführliches Ergebnis 1H 07:30 DE/Douglas GmbH, Ergebnis 9 Monate *** 08:00 IE/CRH plc, Ergebnis 1H 08:00 DE/Helaba Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, ausführliches Ergebnis 1H *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex August 12:45 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Teilnahme an "Zukunftstag für ökonomische und finanzielle Bildung" im Finanzministerium, Berlin *** 13:00 TR/Türkische Zentralbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 14:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Bayerns Ministerpräsident Söder, Vertreter der kanadischen Regierung, Projekteinweihung einer Geothermieanlage von Eavor, Geretsried *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Juli *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Juli *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** - US/Jackson Hole - Economic Policy Symposium der Fed Kansas City (24.8 - 26.8) F R E I T A G, 25. August 2023 *** 08:00 DE/BIP (2. Veröffentlichung) 2Q *** 08:00 DE/Maastricht-Quote (Einnahmen und Ausgaben des Staates) 1H 08:00 DE/Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz Juni 10:00 DE/Verbio Vereinigte BioEnergie AG, ao HV mit Beschlussfassung über die Umwandlung in eine SE *** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex August 11:30 DE/Regierungs-PK *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex August *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) August *** 16:05 US/Fed Chairman Powell, Rede zu "Economic Outlook" bei geldpolitischem Symposium der Fed Kansas City in Jackson Hole (24.8 - 26.8) *** 21:00 US/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei geldpolitischem Symposium der Fed Kansas City in Jackson Hole - EU/Ratingüberprüfung für Nordrhein-Westfalen (S&P); Österreich (Moody's); Österreich (S&P); Schweden (Moody's) S A M S T A G, 26. August 2023 *** - US/Jackson Hole - Economic Policy Symposium der Fed Kansas City (24.8 - 26.8) S O N N T A G, 27. August 2023 - DE/ARD-Sommerinterview mit dem CDU-Vorsitzenden Merz - DE/ZDF-Sommerinterview mit FDP-Bundesvorsitzendem Lindner ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

