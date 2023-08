CoinShares International (CS) levererade ytterligare en solid uppsättning kvartalsresultat, med EBITDA på 12,8 miljoner GBP under andra kvartalet 2023 jämfört med 8,4 miljoner GBP under första kvartalet 2023. Kapitalförvaltningsverksamheten genererade avgiftsintäkter på 10,6 miljoner GBP (ned från 14,2 miljoner GBP under andra kvartalet 2022, men upp från 9,2 miljoner GBP under första kvartalet 2023) när det totala förvaltade kapitalet ökade till 2,14 miljarder GBP i slutet av juni 2023 från 1,44 miljarder GBP i slutet av 2022. Verksamheten inom kapitalmarknadsinfrastruktur (CSCM) redovisade en vinst på 10,0 miljoner GBP under andra kvartalet 2023, främst tack vare aktiviteter inom räntebärande tillgångar, staking och decentraliserad finansiering (DeFi). CS fortsätter att utveckla sin aktiva kapitalförvaltningsverksamhet och börjar med att köra sin första strategi för att generera ett track record före den formella lanseringen i slutet av 2023.

