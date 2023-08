© Foto: Image of Sport - picture alliance / Newscom



Der vietnamesische Autobauer VinFast war nach seinem Börsengang diese Woche zeitweise wertvoller als Ford und General Motors. Doch genauso schnell wie der Höhenflug kam der Kursabsturz.

Der IPO des Elektroautoherstellers VinFast hat diese Woche für Furore gesorgt. Das vietnamesische Unternehmen legte bei seinem Börsengang am Dienstag einen Glanzstart hin: Der Kurs kletterte auf 37 US-Dollar, die Marktkapitalisierung lag dadurch bei rund 85 Milliarden US-Dollar - also weit über denen der der US-Autobauer General Motors (46 Milliarden US-Dollar) und Ford (48 Milliarden US-Dollar). Doch diese Pole-Position musste der vietnamesische Börsenkonkurrent zwei Tage später wieder abgeben: Inzwischen ist der Kurs unter den Ausgabepreis von 22 US-Dollar gefallen.

Der schnelle Absturz ist auf mehrere Gründe zurückzuführen: Zum einen ist die Zahl der gehandelten Aktien bei VinFast verhältnismäßig gering. Das sorgt für stärkere Kursbewegungen. Zum anderen ist VinFast bislang nicht rentabel. So beendete das Unternehmen das Jahr 2022 mit roten Zahlen und einem Nettoverlust von 2,1 Milliarden US-Dollar.

Der Börsengang des Unternehmens geschieht zwar zu einem guten Zeitpunkt - weltweit boomt der Absatz für Elektroautos. Dennoch wirdVinFast einen Gang zulegen müssen, um gegen die etablierten Player in dieser Branche eine Chance zu haben. Globale Platzhirsche unter den Elektroauto-Herstellern sind derzeit der US-Autobauer Tesla sowie der chinesische Konzern BYD.

Neue Vertriebswege

Nun hat VinFast mit der Ankündigung einer neuen Vertriebsstrategie die Konkurrenz auf sich aufmerksam gemacht: Neben dem bisherigen Direktverkauf an Kunden - ein Ansatz, den auch Tesla fährt - will VinFast seine Autos künftig über Händler an den Mann bringen. Laut Nachfragen der Nachrichtenagentur Reuters seien durchaus einige US-Autohändler zu Geschäften mit VinFast bereit, warten aber noch konkretere Details zu den Plänen des Autobauers ab. Verkaufsstellen soll es nicht nur in Nordamerika, sondern weltweit geben. Derzeit ist der Konzern aber noch mit potenziellen Partnern über die Einzelheiten dieses Plans im Gespräch, gab die Vorstandsvorsitzende Le Thi Thu Thuy bekannt.

[ignoreKi] Tipp aus der Redaktion: Diese drei Top-Energie-Dividendenaktien sollten Sie kennen! So können Sie im Energieboom von kontinuierlichen Erträgen profitieren. Kostenloses Research für Sie vom Börsenexperten Bryan Perry! Einfach hier downloaden. [/ignoreKi]

[ignoreKi](mm) für die wallstreetONLINE Zentralredaktion[/ignoreKi]