PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die Talfahrt an Europas Börsen hat sich am Freitag im Schlepptau der internationalen Börsen fortgesetzt. Die Befürchtung, dass es im September in den USA einen weiteren Zinsschritt nach oben geben könnte, prägt neuerdings gemeinsam mit den Sorgen um die chinesische Wirtschaft von Amerika bis Asien das Stimmungsbild an den Börsen.

Der EuroStoxx 50 gab den vierten Handelstag in Folge nach, konnte sein Minus von bis zu 1,2 Prozent aber noch deutlich reduzieren. Aus dem Handel ging er 0,35 Prozent tiefer bei 4212,95 Punkten. Im Tagestief stand der Leitindex der Eurozone mit 4175 Zählern auf dem tiefsten Niveau seit Ende März, bevor er wieder etwas Boden gut machte. Im Wochenverlauf steht nun ein Abschlag von 2,5 Prozent zu Buche.

Der Cac 40 in Paris sank am Freitag um 0,38 Prozent auf 7164,11 Punkte, während der FTSE 100 in London um 0,65 Prozent auf 7262,43 Zähler nachgab. In Großbritannien belastete zusätzlich ein unerwartet starker Dämpfer für den Einzelhandel im Juli die Stimmung./tih/he

EU0009658145, FR0003500008, GB0001383545