MÜNCHEN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat eine Erhöhung des Rentenalters in Deutschland ausgeschlossen, solange die SPD an der Regierung ist. "Es wird keine weitere Anhebung des Renteneintrittsalters geben, nicht mit uns", sagte er am Freitag auf einer Wahlkampfveranstaltung in München. "Und wir werden ein stabiles Rentenniveau auch über 2025 hinaus garantieren. Diese Gesetze sind bereits jetzt in der Mache."

Zuletzt hatte unter anderem Baden-Württembergs Finanzminister Danyal Bayaz gewarnt, ein regulärer Renteneintritt mit 67 Jahren werde bei gleichbleibendem Wohlstand nicht dauerhaft zu halten sein. In vielen Berufen halte er längeres Arbeiten auch zunehmend für zumutbar.

Nach geltender Rechtslage wird die Altersgrenze ohne Rentenabschläge schrittweise von 65 auf 67 Jahre angehoben. Für jene, die 1964 aufwärts geboren wurden, gilt die Regelaltersgrenze von 67 Jahren. Eine weitere Anhebung hat die Ampel-Koalition bisher ausgeschlossen./mfi/DP/stw