Anfang August 2023 war es soweit: Das amerikanische Fintech PayPal (WKN: A14R7U) kündigte die Einführung eines neuen, an den US-Dollar gekoppelten Stablecoins namens PayPal USD (PYUSD) an. Dieser Schritt verspricht, das Potenzial von Stablecoins für die digitale Zahlungslandschaft und web3-Umgebungen zu erschließen. Die entscheidende Frage ist jedoch: Wird sich der PayPal-Stablecoin als echter Gamechanger erweisen oder eher als enttäuschender Rohrkrepierer? Deckung an den US-Dollar schafft Vertrauen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...