Sei ehrlich! Für viele von uns ist Nike (WKN: 866993) doch viel mehr als nur ein Markenname; es ist ein Symbol für Durchhaltevermögen, Exzellenz und kontinuierliche Innovation. Aber wie steht es um die Investment-Perspektive? Sollte man in diesen schwierigen Zeiten in Nike investieren? Das Jahr 2023 hat der Nike-Aktie bisher nicht viel Glück gebracht, mit einem Minus von mehr als 14 %. Lagerüberhang, abgeschwächte Nachfrage, Probleme im chinesischen Markt und wachsende Konkurrenz: All das hat die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...