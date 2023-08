Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Zertifikate Plausch Österreich 08/23: Details, 12 Nominierte und Voting-Infos Publikumspreis Zertifikate Award AustriaIn Kooperation mit dem Zertifikate Forum Austria (ZFA) und presented by Raiffeisen Zertifikate, Erste Group, BNP Paribas und dad.at gibt es seit Oktober 2022 monatliche Plausch-Ausgaben zum Zertifikate-Markt in Österreich, stets am Verfallstag. In dieser Folge geht es um Details, Nominierte und Voting-Infos zum Publikumspreis beim Zertifikate Award Austria, abstimmen kann man bis zum 10.September. Zur Wahl stehen Barclays, BNP Paribas, Erste Group, HSBC, LBBW, Leonteq, Morgan Stanley, onemarkets, Raiffeisen Zertifikate, Societe Generale, UBS und Vontobel und ich führe in dieser Folge ...

