Und dies sollte erst der Anfang einer neuen Ära sein. Die Atomenergie ist eine CO2-arme Energiequelle und diese steht wieder im Blickpunkt. Vor rund drei Jahren hat das US-Energieministerium verkündet, dass die Atomenergie gefördert wird. Wenn der letzte Block des neuen Reaktors noch in Betrieb geht, dann wird es sich um das größte Atomkraftwerk seiner Art in den USA handeln. Bereits jetzt besitzen die USA die meisten Atommeiler weltweit. In China ist die Entscheidung für den Bau von sechs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...