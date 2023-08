Gold als Rettungsanker des Vermögens in Crash Zeiten? Und wenn das so ist, wie? Im Keller versteckt? Bei Auvesta? Oder doch lieber als Aktie, wie Barrick Gold? Heute der zweite Gastbeitrag unserer "Schwesterseite" www.gold-magazin.com - Inforeihe über Gold als Asset. Es geht jedesmal um Gold. Und wie "man" investieren kann oder sollte. Mit Gold als Krisenwährung, als Fluchtwährung oder als beliebter Reserveschatz der Notenbanken. Mit Kursen über 2.000 USD rechnen? Gerade sieht man einen kräftigen Rücksetzer am Goldmarkt in Regionen "über 1.900,00 USD je Feinunze. Und jetzt? Wartet Gold nur auf ...

