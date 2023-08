Jakob Ems (Gurupress.de) - Am vergangenen Donnerstag konnte der Tech-Aktien Masterclass Watchlist-Kandidat SMA Solar bei Vorlage des Halbjahresberichts mit starken Ergebnissen aufwarten. Der Wechselrichter-Hersteller verku¨ndete die Ru¨ckkehr in die Gewinnzone - "fru¨her als geplant". Wa¨hrend im zweiten Quartal 2022 noch ein Verlust von 14 Mio. Euro anfiel, konnte Finanzchefin Barbara Gregor in diesem Jahr einen Gewinn von u¨ber 50 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...