Die Finanzwelt verläuft selten in geraden Linien, wie das jüngste Kursdebakel von Adyen (WKN: A2JNF4) zeigt. Es ist auch ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie schnell sich die besten Wachstumsaussichten und Marktmeinungen ändern können. Brutaler Kurssturz der Adyen-Aktie Die Aktien des niederländischen Zahlungsabwicklers verloren am Donnerstag (17.8.23) mehr als 40 % an Wert, nachdem die Halbjahresergebnisse, die Schätzungen der Analysten als auch die ehrgeizigen Ziele des Unternehmens verfehlt ...

