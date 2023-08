Am 05. September wird die Deutsche Börse AG über das Line-up im prominenten "DAX" Leitindex entscheiden. Die Aktie der Deutschen Lufthansa könnte durchaus einen erneuten Aufstieg in den elitären Club der Top deutschen Unternehmen erleben. Allerdings weisen Datenanalysten darauf hin, dass eine Promotion in den DAX nur geringfügige Auswirkungen auf mittel- bis langfristigen Wert eines Unternehmens an der Börse hat. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...