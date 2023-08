News von Trading-Treff.de Auch in dieser Woche setzt sich die Korrektur an den Märkten fort. Der S&P500 verliert -2.11%. Nasdaq100 und Dow Jones sind ähnlich schwach. Meine Depots verlieren zwar auch, mit insgesamt -2.353,11 EUR hält es sich aber gut in Grenzen. Verlust von -2.353,11 EUR im Portfolio Die Marktampel festigt den gelben Status. Alle Details wie jede Woche nun nachfolgend. Die Gesamtübersicht der Tradingdepot-Wochenergebnisse ist in ...

