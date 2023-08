Jetzt schon auf den nächsten Megatrend setzen, bevor der Hype losgeht. Testen Sie den Börsendienst von Trendfolge-Experte Dr. Dennis Riedl 30 Tage lang für nur 30 Euro. https://tinyurl.com/2p9pdk3u Nervosität und Unsicherheit dominieren die aktuell Stimmung an den Aktienmärkten. Das liegt auch am weiterhin unklaren Kurs der US-Notenbank Fed, erklärt Folker Hellmeyer, Chefvolkswirt der Netfonds AG. Auch wenn Hellmeyer weiter Zinserhöhungen nicht ausschließt: Persepktivisch sei das Ende der restriktiven Geldpolitik absehbar, so der Ökonom im Gespräch mit wallstreetONLINE. Gleichzeitig deuteten viele konunkturelle Indikatoren in die richtige Richtung. Doch warum sind viele Anleger derzeit so angespannt - Die Nervosität habe auch etwas mit der traditionell schwachen Sommermonaten zu tun. Wie Hellmeyer die Lage beurteilt und warum er für ein neues Vorhaben der Ampel-Koalition auch lobende Worte findet: Das und mehr im Interview! Übrigens: Marktrelevante News, Finanzmarktinformationen & pointierte Kommentare von Folker Hellmeyer können Sie hier kostenlos abonnieren: https://www.netfonds.de/hellmeyer-report