BERLIN (dpa-AFX) - Finanzminister Christian Lindner hat eine neue Debatte über die inhaltliche Gestaltung der Kindergrundsicherung angestoßen. Von Kinderarmut seien vor allem Familien betroffen, die seit 2015 nach Deutschland eingewandert seien, sagte der FDP-Politiker am Sonntag beim Tag der offenen Tür in seinem Ministerium in Berlin. Er wolle gerne diskutieren, wie man diesen Kindern und Jugendlichen am besten helfen könne.

"Hilft man ihnen am besten dadurch, dass man den Eltern mehr Geld aufs Konto überweist?", fragte Lindner. "Oder ist nicht vielleicht mindestens diskussionswürdig, in die Sprachförderung, Integration, Beschäftigungsfähigkeit der Eltern zu investieren und die Kitas und Schulen für die Kinder so auszustatten, dass sie vielleicht das aufholen können, was die Eltern nicht leisten können?" Genau diese Debatte werde die Ampel-Regierung führen, kündigte Lindner an.

Familienministerin Lisa Paus (Grüne) will mit der Kindergrundsicherung Leistungen für Familien zusammenfassen - und sie auch erhöhen. Die FDP sieht Leistungsverbesserungen unter anderem wegen der hohen Kosten kritisch./tam/DP/nas