Zinsen aus Wandelanleihen plus Verkaufserlöse der erhaltenen Aktien zu höheren Kursen!

Liebe Leserinnen und Leser,

das Geschrei der Explorer und Developer im Metallsektor ist groß! Liquidität ist knapp und die Finanzierungskosten sind durch die weltweiten Zinsanstiege in die Höhe geschossen. Die traditionellen Finanzierungsquellen sind versiegt. Viele hochwertige Rohstoffprojekte werden daher nicht vorangetrieben, und viele produzierende Anlagen sind aufgrund mangelnder Investitionen in diesem Sektor mit lebensverlängernden Investitionsprojekten im Rückstand.

Queen's Road Capital (WKN: A2PZYY) versucht, diese Lücke zu schließen, indem es Rohstoffunternehmen das dringend benötigte Kapital zu attraktiven Bedingungen zur Verfügung stellt, um für seine Aktionäre Renditen zu erzielen.

Einzigartiges Geschäftsmodell mit Wandelanleihen und einem breiten Portfolio

Das Unternehmen ist ein führender Finanzier des globalen Rohstoffsektors. Es investiert weltweit sein Kapital in Rohstoffunternehmen und -projekte in sicheren Jurisdiktionen, die sich in Produktion oder in der Entwicklungsphase befinden.

Bei der Projektfinanzierung konzentriert sich Queen's Road Capital auf Anlagestrukturen, die Risiken begrenzen und die Chancen erhalten. Daher liegt der Schwerpunkt auf wandelbaren Strukturen wie Wandelschuldverschreibungen. Der Vorteil von Wandelanleihen ist zum einen, dass sie einen Zinskupon zahlen, der zum Teil in Form von Dividenden an die Aktionäre zurückfließt. Somit schützt die Dividendenrendite den Aktienkurs vor Kursverlusten. Zum anderen handelt es sich bei wandelbaren Wertpapieren um Schuldtitel, die als solche durch die Besicherung der Vermögenswerte einen zusätzlichen Schutz bieten. Die Ansprüche von Schuldtiteln rangieren vor den Ansprüchen der Aktionäre. Das Wandlungselement der Wertpapiere stellt sicher, dass es keine Begrenzung der Rendite für das Finanzierungsunternehmen und seine Aktionäre gibt. Wenn der Aktienkurs eines Beteiligungsunternehmens steigt, partizipiert Queen's Road Capital zu 100 % an der über dem Wandlungspreis liegenden Rendite. Die Bedingungen der wandelbaren Wertpapiere bieten Queen's Road Capital und seinen Aktionären außerdem von Fall zu Fall zusätzliche besondere Schutzmaßnahmen, wie Kontrollwechselklauseln, Niederlassungsgebühren, Optionsscheine usw.

Kursziel von 1,50 CAD durch Researchhaus Eight Capital

Das Researchhaus Eight Capital hat das Coverage für Queen's Road Capital mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 1,50 CAD aufgenommen.

