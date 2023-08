HALLE (dpa-AFX) - "Mitteldeutsche Zeitung" zu fünf Jahre Klimabewegung:

"Klimaschutz wurde zum Massenthema, bis Krisen ihn in den Hintergrund schoben. Fünf Jahre später ist niemandem in der Klimabewegung zum Feiern zumute. Die globale Erwärmung schreitet voran, die Meldungen über Waldbrände, Hitzewellen und Starkregenereignisse überschlagen sich. Und die Klimabewegung hat ihre Harmlosigkeit verloren: Die Zeiten, in denen Schülerinnen als erste politische Aktion ihres Lebens Pinguine auf Pappschilder malten, sind vorbei. Jetzt werden in der Klimabewegung heftige Strategiedebatten geführt: Will man den Mainstream mitnehmen und die Politik als Lobbygruppe vor sich hertreiben? Oder bedarf es einer Klima-Guerilla?"/yyzz/DP/nas