HOF (dpa-AFX) - "Frankenpost" zu Unterhaltsrecht:



"Bei dem Thema ist größte Vorsicht geboten, betrifft es doch direkt die Menschen, die in dieser Gesellschaft immer noch eine der schwierigsten Positionen haben: Alleinerziehende, insbesondere alleinerziehende Frauen. Sie sind besonders häufig von Armut betroffen. Buschmann sagt, wenn Mütter mehr Zeit hätten, weil der Ex-Partner mehr Zeit für die Betreuung verwendet, könnten sie auch mehr arbeiten. Doch über 40 Prozent aller Familien mit nur einem Elternteil sind einkommensarm - obwohl viele von ihnen in Vollzeit arbeiten. Der Justizminister betont, dass Kinder durch die Reform nicht schlechter gestellt werden sollen. An diesem Versprechen muss er sich messen lassen."/yyzz/DP/nas