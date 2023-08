DARMSTADT (dpa-AFX) - "Darmstädter Echo" zu Bündnis USA/Japan/Südkorea:

"US-Präsident Biden hatte bei seinem Amtsantritt klargemacht, dass er sich in der Außenpolitik auf den indopazifischen Raum konzentrieren werde. Er folgt damit seinem Vorgänger Donald Trump, allerdings ohne dessen bizarre Annäherung an den nordkoreanischen Operetten-Diktator und Atombombenbesitzer Kim Jong Un. Diese Schwerpunktsetzung mag durch den Ukraine-Krieg ein wenig aus dem Blick geraten sein, sie gilt aber nach wie vor. Die USA ringen mit China um die wirtschaftliche Vormachtstellung in der Welt. Und Europa? Kann nur gebannt zuschauen. Bidens Fernost-Offensive ist kein unfreundlicher Akt. Doch macht er den Europäern schmerzlich klar, dass die Musik künftig in anderen Teilen der Welt spielen wird."/yyzz/DP/nas