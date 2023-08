DORTMUND (dpa-AFX) - Nach zwei schwierigen finanziellen Jahren in der Corona-Pandemie stellt Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund am Montag (11.30 Uhr) seine vorläufigen Zahlen vor. Nach hohen Verlusten von 72 und 35 Millionen Euro in den Jahren 2021 und 2022 hatte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke für das Ende Juni beendete Geschäftsjahr 2022/2023 wieder Gewinne versprochen. Bereits bei den Halbjahreszahlen im Februar hatte das an der Börse notierte Unternehmen einen Konzerngewinn von 40,2 Millionen Euro verbucht. Das waren 7,2 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Neben Watzke erläutert Geschäftsführer Thomas Treß bei der Bilanzpressekonferenz die Zahlen für die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA.

Vor einem Jahr hatte Borussia Dortmund für das Geschäftsjahr und die Saison 2021/2022 einen Umsatz von 456,8 Millionen Euro vermeldet./lic/DP/nas