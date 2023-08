FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Kursrutsch der vergangenen Woche dürfte der deutsche Aktienmarkt am Montag einen abermaligen Stabilisierungsversuch starten. Rund zwei Stunden vor dem Start des Xetra-Handels taxierte der Broker IG den Dax 0,1 Prozent höher auf 15 593 Punkte.

In der Vorwoche hatten Sorgen über eine Wirtschaftsschwäche Chinas im Sog der Immobilienkrise des Landes sowie Bedenken, dass die US-Notenbank Fed den Leitzins doch noch weiter anheben könnte, den Dax belastet. Dabei war der deutsche Leitindex auf den tiefsten Stand seit Anfang Juli gefallen und zeitweise unter 15 500 Punkte gerutscht, hatte die Marke am Ende aber doch noch gehalten. Das war wichtig, denn ein Wochenschluss darunter hätte das Chartbild deutlich eingetrübt. Sollte der Dax diese Umkehr am Montag bestätigen, würde sich das kurzfristige Bild erst einmal wieder verbessern, erklärte Marktexperte Christoph Geyer. Doch die Lage dürfte "weiter angespannt bleiben".

Im Fokus stehen am Montag Konjunkturmaßnahmen in China. Dort senkten Banken zwar den Referenzzins für Einjahreskredite, allerdings weniger als erwartet. Und: Die Fünfjahresrate, eine Referenz für Immobiliendarlehen, beließen sie unverändert, während Experten eine Senkung erwartet hatten. Chinas Börsen fielen denn auch zum Wochenstart. Allerdings stemmte sich der japanische Leitindex Nikkei 225 gegen den schwachen China-Trend und legte zu./mis/jha/