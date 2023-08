Auch Tesla bekommt die immer stärker werden Konkurrenz aus China zu spüren. Im Juli gingen die Auslieferungen im wichtigsten Automarke der Welt gegenüber Juni um 31 Prozent zurück. Tesla reagierte darauf in fast schon gewohnter Weise mit Preisnachlässen. Die Aktie zeigt sich davon nicht ganz unbeeindruckt.Die Tesla-Aktie durchbrach die zuletzt noch avisierten Support-Linien. "Somit rückt nun kurzfristig ein Hoch aus dem Februar 2023 in den Fokus. Am 28.02.2023 lag das Tageshoch bei 211,23 US-Dollar. ...

