FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
GERRY WEBER ANL 20/23 DE000A254R34
GERRY WEBER WS20/23 DE000A254R42
GERRY WEBER ANL 20/23 DE000A3E44G1
AB/FROM ONWARDS 21.08.2023
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
GERRY WEBER ANL 20/23 DE000A254R34
GERRY WEBER WS20/23 DE000A254R42
GERRY WEBER ANL 20/23 DE000A3E44G1
AB/FROM ONWARDS 21.08.2023