DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

SCHULDENBREMSE - Die Grünen-Co-Vorsitzende Ricarda Lang plädiert für die Einrichtung neuer Finanzierungsquellen für den Bund. Lang bekannte sich zwar zur Einhaltung der Schuldenbremse, "das darf aber nicht zur Ausrede werden, uns nicht mit anderen Finanzierungsmöglichkeiten für notwendige Zukunftsinvestitionen auseinanderzusetzen." Ein im Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP vorgesehenes Instrument, das aus Langs Sicht noch nicht ausreichend genutzt wird, sind öffentliche Investitionsgesellschaften. Die Bundesregierung könnte diesen die Aufnahme von Krediten erlauben. Für die Finanzierung eines Industriestrompreises könnte der Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) genutzt werden. (Handelsblatt)

KLIMAGELD - Aus den Einnahmen des Bundes durch die Bepreisung von Kohlendioxidemissionen soll nach dem Willen der FDP von 2025 an ein Klimageld an die Bürger gezahlt werden. Die Auszahlung werde "in jedem Fall im Jahr 2025 beginnen", sagte ihr klimapolitischer Sprecher Olaf in der Beek der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Dafür solle "ein wesentlicher Teil der Einnahmen" aus dem nationalen CO2-Preis und dem europäischen Emissionshandel verwendet werden. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte solche Erwartungen kürzlich noch gedämpft. Aus Sicht der Wirtschaftsweisen Veronika Grimm kommt das zu spät. "Das Geld aus der CO2-Bepreisung wird als Subvention an Großkonzerne und Hausbesitzer verteilt. Das wird wirksamen Klimaschutz zunehmend schwieriger machen - weil man die unteren Einkommensgruppen zurücklässt." (FAZ)

INDUSTRIESTROM - SPD-Chef Lars Klingbeil besteht trotz der Skepsis von Kanzler Olaf Scholz auf der Einführung eines subventionierten Industriestrompreises. Er sehe wie Scholz, dass die Energiepreise zu hoch seien, sagte Klingbeil am Sonntag im ZDF-Sommerinterview. Aber er wolle den Industriestrompreis, während der Kanzler skeptisch und die FDP dagegen sei. "Ich kämpfe dafür, dass er kommt. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir den Industriestrompreis brauchen, um die Wirtschaft zu stärken und die Arbeitsplätze hier zu halten und neue zu schaffen", betonte Klingbeil. (ZDF)

UKRAINE - Das Land verhandelt mit globalen Versicherern über Absicherung von Getreideschiffen auf dem Weg zu und von ihren Schwarzmeerhäfen. Der stellvertretende ukrainische Wirtschaftsminister Oleksandr Gryban sagte, über eine Vereinbarung werde derzeit zwischen den zuständigen Ministerien sowie lokalen Banken und internationalen Versicherungsgruppen, darunter Lloyd's of London, "verfolgt und aktiv diskutiert". Die Regelung könnte bereits im September in Kraft treten und fünf bis 30 Schiffe versichern, die durch die "Gefahrenstelle" in den ukrainischen Gewässern fahren. Russland hatte sich im Juli aus einem Getreideabkommen zurückgezogen. (Financial Times)

FIRMENFÖRDERUNG - Das Bundeswirtschaftsministerium will mit 150 Millionen Euro die Entwicklung von Plattformen zum Datenaustausch zwischen Unternehmen fördern. Nach Informationen der Zeitungen der Funke Mediengruppe soll das Programm mit dem Namen "Manufacturing-X" als Teil der Digitalstrategie der Bundesregierung die datenbasierte Zusammenarbeit zwischen Industrieunternehmen voranbringen. So sollen neue Geschäftsmodelle und digitale Lösungen entstehen. (Funke Mediengruppe)

CHINA - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) plant ein umfassendes Gesetzespaket, um den zunehmenden Einfluss Chinas in der deutschen Wirtschaft abzuwehren. Habeck will die Regeln für die Prüfung von Investitionen in Deutschland massiv erweitern. Dafür hat er ein "Investitionsprüfgesetz" auf den Weg gebracht. Die Eckpunkte liegen dem Handelsblatt vor. Es geht Habeck darum, die Einflüsse chinesischer Investoren auf Infrastruktur sowie Wissensabfluss zu verhindern. Es gehe nicht um eine Abkopplung von China, doch die Kontrollen müssten "schlagkräftiger" werden, hieß es aus Kreisen des Wirtschaftsministeriums. (Handelsblatt)

UNTERHALTSRECHT - Zahlungspflichtige Väter und Mütter, die nach der Scheidung maßgeblich an der Betreuung der gemeinsamen Kinder mitwirken, sollen künftig weniger Unterhalt leisten müssen. Das sieht eine Gesetzesinitiative vor, die Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) derzeit ausarbeiten lässt. "Es muss einen Unterschied machen, ob sich jemand kaum oder zu einem gehörigen Anteil an der Kinderbetreuung beteiligt", sagte Buschmann. "Diejenigen, die sich erheblich einbringen, werden Vorteile haben durch die Reform." (Süddeutsche Zeitung)

August 21, 2023

