DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Die People's Bank of China (PBoC) hat einen ihrer Referenzzinssätze für Bankkredite (LPR) an Unternehmen und Haushalte gesenkt, aber weniger stark als erwartet. Der einjährige Referenz-Zinssatz (Loan Prime Rate - LPR) sinkt auf 3,45 (3,55) Prozent. Den fünfjährigen LPR beließ die chinesische Notenbank stabil bei 4,20 Prozent. Vergangene Woche hatte sie den Zinssatz für 1-jährige Kredite aus der mittelfristigen Kreditfazilität (MLF) noch um 15 Basispunkte auf 2,50 Prozent reduziert.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

22:05 US/Zoom Video Communications Inc, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Erzeugerpreise Juli PROGNOSE: -0,1% gg Vm/-4,8% gg Vj zuvor: -0,3% gg Vm/+0,1% gg Vj

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 15.630,00 -0,1% E-Mini-Future S&P-500 4.379,50 -0,1% E-Mini-Future Nsdq-100 14.740,25 -0,0% Nikkei-225 31.633,99 +0,6% Schanghai-Composite 3.125,14 -0,2% Hang-Seng-Index 17.744,80 -1,1% +/- Ticks Bund -Future 131,16 -22 Freitag: INDEX Schluss +/- DAX 15.574,26 -0,7% DAX-Future 15.640,00 -0,1% XDAX 15.595,01 -0,1% MDAX 27.153,23 -1,3% TecDAX 3.060,13 -0,6% EuroStoxx50 4.212,95 -0,4% Stoxx50 3.885,39 -0,5% Dow-Jones 34.500,66 +0,1% S&P-500-Index 4.369,71 -0,0% Nasdaq-Comp. 13.290,78 -0,2% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 131,38% +63

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einem ruhigen Start in die Handelswoche rechnen Händler am Montag. Der Datenkalender ist zum Wochenstart fast leer, im Fokus stehen die Erzeugerpreise aus Deutschland. Hier wird ein Rückgang um 4,8 Prozent erwartet. Das Thema Zins und Inflation dürfte den Wochenverlauf dominieren. Am Freitag beginnt die mit Spannung erwartete Konferenz der Notenbanker in Jackson Hole/Wyoming.

Rückgang: Leichter - Erneut bremste insbesondere die Kombination der Belastungsthemen Konjunktursorgen um China und global steigende Zinsen. Bei den Subindizes verloren Rohstoffaktien auch wegen der mauen Entwicklung im wichtigen Abnehmerland China 1,4 Prozent, der Subindex der Einzelhandelsaktien verlor 1,2 Prozent. Für Emmi ging es in Zürich gegen die Tendenz um gut 5 Prozent nach oben, nachdem die Schweizer Holding überzeugendes Halbjahreszahlen mit einer starken Marge präsentiert hatte. Novartis (-0,5%) erhielten keinen Rückenwind von der Präzisierung des Zeitpunkts für die geplante Abspaltung der Generika- und Biosimilar-Sparte Sandoz; sie soll voraussichtlich am oder um den 4. Oktober stattfinden.

DAX/MDAX/TECDAX

Leichter - Mit Eon, Rheinmetall, Qiagen und SAP schlossen nur vier Werte aus dem DAX im Plus. Der Volkswagen-Konzern (Aktie -0,2%) steigerte den Absatz im Juli konzernweit um 6,6 Prozent auf 773.400 Fahrzeuge, damit lag das Wachstum allerdings unter dem Schnitt der ersten sieben Monate des Jahres. Suse haussierten um knapp 60 Prozent. Nach nur gut zwei Jahre nach dem Gang aufs Parkett soll das Softwareunternehmen wieder von der Börse genommen werden. Der schwedische Mehrheitseigentümer EQT bietet daür 16 Euro je Aktie an. Ausgegeben worden waren die Papiere seinerzeit zu 30 Euro.

XETRA-NACHBÖRSE

Synbiotic wurden nach dem jüngsten Höhenflug bei Lang & Schwarz rund 11 Prozent tiefer getaxt. Das Cannabis-Unternehmen hatte am Abend eine Kapitalerhöhung und die Begebung einer Wandelanleihe bekannt gegeben.

USA - AKTIEN

Knapp behauptet - Der Abwärtsdruck der vergangenen Tage verringerte sich, wozu leicht sinkende Marktzinsen nach der jüngsten starken Aufwärtsbewegung beitrugen. Ansonsten blieb die Stimmung angeschlagen angesichts der nicht abreißenden Hiobsbotschaften aus China, die Konjunktur wie auch den Immobilienmarkt betreffend. China steuere immer stärker auf eine Immobilien- und Finanzkrise zu, hieß es. Aktien chinesischer Konzerne standen einmal mehr unter Druck: Baidu und Alibaba gaben 3,6 und 2,9 Prozent ab. Die Quartalszahlen von Applied Materials wurden positiv aufgenommen. Der Kurs stieg um 3,7 Prozent. Der Landmaschinenhersteller Deere erhöhte die Gewinnprognose und legte überzeugende Geschäftszahlen vor. Doch Analysten befürchten, der Nachfragegipfel bei bestimmten Nutzfahrzeugen könnte erreicht sein. Der Kurs verlor 5,3 Prozent. Farfetch stürzten um 45,2 Prozent ab, nachdem das Luxusbekleidungsunternehmen einen unerwartet niedrigen Absatz berichtet hatte.

USA - ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,92 -0,4 4,93 50,3 5 Jahre 4,38 -3,4 4,41 37,8 7 Jahre 4,34 -3,3 4,37 36,6 10 Jahre 4,24 -3,7 4,28 36,5 30 Jahre 4,37 -1,6 4,39 40,3

Die Rendite für 10-jährige Anleihen sank zwar leicht, lag aber weiter nahe ihres zuletzt erklommenen 16-Jahreshochs. Ein wesentlicher Grund für die höheren Langfristzinsen sei der Umfang der Neuemissionen des US-Finanzministeriums, sagte ein Marktbeobachter. Zudem fielen unterstützende Käufe durch die Fed weg, die ihr riesiges Portfolio abbaue.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0:00 Fr, 17:37 Uhr % YTD EUR/USD 1,0882 +0,0% 1,0877 1,0875 +1,7% EUR/JPY 158,20 -0,0% 158,20 157,90 +12,7% EUR/CHF 0,9598 +0,0% 0,9595 0,9586 -3,0% EUR/GBP 0,8543 +0,0% 0,8541 0,8537 -3,5% USD/JPY 145,38 -0,0% 145,43 145,19 +10,9% GBP/USD 1,2737 +0,0% 1,2735 1,2738 +5,3% USD/CNH 7,3263 +0,3% 7,3050 7,3011 +5,8% Bitcoin BTC/USD 26.080,18 -0,4% 26.174,22 26.073,27 +57,1% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar gab leicht nach, der Dollarindex verlor mit zurückgekommenen Marktzinsen 0,2 Prozent. Die Unsicherheit an den Märkten in Kombination mit den zuletzt starken US-Daten dürfte die US-Devise auch weiter stützen, hieß es dessen ungeachtet von Teilnehmern.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 81,75 81,25 +0,6% +0,50 +3,7% Brent/ICE 85,26 84,8 +0,5% +0,46 +3,1% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise erholten sich etwas von der jüngsten Talfahrt und stiegen um rund 1 Prozent. Auf Wochensicht büßten sie rund 2 Prozent ein - belastet von den trüben Konjunkturaussichten in China. Die Bedenken hinsichtlich der chinesischen Wirtschaft verhinderten zudem eine deutlichere Erholung, hieß es.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.892,28 1.889,50 +0,1% +2,78 +3,8% Silber (Spot) 22,85 22,75 +0,4% +0,09 -4,7% Platin (Spot) 914,95 913,53 +0,2% +1,43 -14,3% Kupfer-Future 3,72 3,71 +0,3% +0,01 -2,6% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

MELDUNGEN SEIT FRTEITAG 17.30 UHR

UKRAINE - Rüstungslieferung

Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte hat der Ukraine offiziell die Lieferung von F-16-Kampfjets zugesagt. "Die Niederlande und Dänemark verpflichten sich, F-16 an die Ukraine zu übergeben, sobald die Bedingungen für einen derartigen Transfer erfüllt sind", sagte Rutte. Die USA hatten grünes Licht dafür gegeben.

USA - Politik

Der frühere US-Präsident Donald Trump will der ersten Fernsehdebatte der US- Präsidentschaftsbewerber fernbleiben. "Die Öffentlichkeit weiß, wer ich bin und was für eine erfolgreiche Präsidentschaft ich hatte", schrieb Trump auf seiner Online-Plattform Truth Social. Er verwies auch auf den riesigen Vorsprung, den er in Umfragen zum republikanischen Bewerberfeld habe.

INDUSTRIESTROMPREIS

Innerhalb der SPD mehren sich die Stimmen, die sich anders als der eigene Bundeskanzler Olaf Scholz für die Einführung eines subventionierten Strompreises für energieintensive Industriezweige aussprechen.

KINDERGRUNDSICHERUNG

Die Kindergrundsicherung soll laut dem von Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) fertiggestellten Gesetzentwurf zunächst 3,5 Milliarden Euro im Jahr kosten - deutlich weniger, als die Ministerin zunächst veranschlagt hatte. Ursprünglich hatte Paus 12 Milliarden gefordert und zuletzt von 2 bis 7 Milliarden gesprochen.

VERSICHERUNGSPFLICHT DEUTSCHLAND

Nach heftigen Unwettern in Deutschland in den vergangenen Tagen haben mehrere Ministerpräsidenten ihre Forderung nach einer verpflichtenden Elementarschadenversicherung bekräftigt.

AUTOABSATZ DEUTSCHLAND

Der deutsche Neuwagenmarkt dürfte trotz derzeit sinkender Nachfrage im Gesamtjahr auf eine positive Bilanz kommen. "Das Wachstum der ersten Jahreshälfte hält der Markt nicht durch. Aber wir rechnen, dass wir im laufenden Jahr noch auf rund 2,8 Millionen Pkw kommen", sagte Martin Benecke, Senior Manager S&P Global Mobility, der Automobilwoche. Im Vorkrisenjahr 2019 hatte es mehr als 3,6 Millionen Pkw-Neuzulassungen gegeben.

RHEINMETALL

DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-

Die Rüstungsvorhaben aus dem Sondervermögen für die Bundeswehr könnten durch die Geldentwertung um bis zu 40 Prozent teurer werden als ursprünglich geplant. "Wenn wir heute einen Fünfjahresvertrag abschließen, dann müssen wir einen Inflationsausgleich vereinbaren", sagte Rheinmetall-Chef Armin Papperger der FAS. "Sonst bleiben wir bei sechs Prozent jährlicher Inflation auf bis zu 40 Prozent Mehrkosten sitzen." Auch einige der älteren Verträge müssten angepasst werden.

METRO

Vorstandschef Steffen Greubel hat vor einer Pleitewelle in der Gastronomie gewarnt, sollte der ermäßigte Mehrwertsteuersatz zum Jahresende wieder auf 19 Prozent angehoben werden.

GLOBAL FASHION GROUP

kauft ausstehende Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit 2028 im Nennwert von 74,6 Millionen Euro zurück. Die zurückgekauften Anleihen machen etwa 27 Prozent des ausstehenden Nennbetrags aus. Der Kaufpreis pro 100.000 Euro Nennbetrag beträgt 73.000 Euro.

SYNBIOTIC

übernimmt die Mehrheit an Cannacare Health GmbH. Im Zuge der Übernahme beteiligt sich Investor und Cannacare-Gesellschafter Frank Otto zusätzlich mit 3 Millionen Euro in Form einer Barkapitalerhöhung am Cannabisunternehmen SynBiotic.

