BAYER - Der Pharma- und Agrarkonzern fällt bei seinen Zielen zum Schuldenabbau weit zurück. Grund ist eine finanzielle Situation, die in der Konzerngeschichte einzigartig ist, wie eine Analyse der historischen Kennzahlen zeigt. Danach wird Bayer in diesem Jahr keine freien Finanzmittel erwirtschaften, die der Konzern zum Abbau der Nettoverschuldung verwenden kann. Ratingagenturen wie Standard & Poor's betrachten Bayer deswegen mittlerweile kritischer und sehen 2024 als "Schlüsseljahr" für eine Trendwende. Beim neuen CEO Bill Anderson steht das Thema oben auf der Agenda. (Handelsblatt)

TUI - Vor drei Jahrzehnten hatte der Tourismuskonzern Pauschalreisen per Bahn eingestellt. Nun gibt es wieder eine Verbindung, und der Chef plant in den nächsten fünf Jahren ein Streckennetz durch Europa. Ein Tui City Express bringt Urlauber derzeit über Nacht von Amsterdam aus nach Prag, in Osnabrück und Hannover können deutsche Kunden zusteigen. "Wir wollen Routen von Stockholm bis Italien aufbauen", sagt Tui-CEO Sebastian Ebel. Zwölf Züge könnten künftig nötig sein. (FAZ)

CITIGROUP - CEO Jane Fraser erwägt die Aufspaltung des größten Geschäftsbereichs Institutional Clients Group in drei Teile - Investment- und Firmenkundengeschäft, globale Märkte und Transaktionsdienste. Es wäre die bedeutendste Umstrukturierung seit fast 15 Jahren, wie mit dem Vorschlag vertraute Personen berichten. Die Institutional Clients Group erwirtschaftete zuletzt fast drei Viertel des Nettogewinns der US-Bank. Die neu getrennten Einheiten würden von ihren derzeitigen Leitern geführt, die direkt an Fraser berichten würden, was ihr eine größere Kontrolle über das Tagesgeschäft geben würde. (Financial Times)

PREJECT-IMMOBILIEN-GRUPPE - Rund 30.000 Privatanleger haben den rund 20 Fonds der bayerischen Project-Immobilien-Gruppe (PI) aus Nürnberg und Bamberg etwa 1,4 Milliarden Euro anvertraut. Der Projektentwickler wollte Wohnungen und Gewerbeimmobilien schlüsselfertig bauen. Seit vergangener Woche sind mehrere Tochtergesellschaften und die Holding der Gruppe insolvent. Jetzt bangen die Anleger um ihr Geld. Auch andere Projektentwickler, die in die Insolvenz rutschten, traf eine toxische Mischung aus hohen Finanzierungszinsen und steigenden Preisen. (Handelsblatt)

