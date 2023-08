Der Verpackungsspezialist hat in der ersten Jahreshälfte mehr Umsatz erzielt, allerdings hat sich das starke Wachstum des ersten Quartals abgeschwächt.Reinach - Der Verpackungsspezialist Aluflexpack hat in der ersten Jahreshälfte mehr Umsatz erzielt, allerdings hat sich das starke Wachstum des ersten Quartals abgeschwächt. Derweil drückten höhere Kosten und die Entwicklung der Aluminiumpreise auf die Profitabilität. Der Umsatz stieg in den Monaten Januar bis Juni im Vergleich zum Vorjahr um 16 Prozent auf 190,8 Millionen Euro...

